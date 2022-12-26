Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı feci kazada, otomobil sürücüsü 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.20 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilöz Mahallesi’nde bulunan Aytemiz Dolum Tesisleri önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halinde olan Erkan S. idaresindeki 33 DPH 63 plakalı hafif ticari araç, Bilal Koçak (22) idaresindeki 07 ANP 658 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan feci kazada otomobil parçalanırken, otomobil sürücüsü Bilal Koçak olay yerinde can verdi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine, olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bilal Koçak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın yaşandığı nokta ekipler tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından Bilal Koçak’ın cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga kaldırıldı.

Uzun araç kuyruğu oluştu

Yaşanan kaza nedeniyle D-400 Karayolu’nun Gazipaşa-Alanya yönü trafiğe kapatıldı. 2 saat boyunca kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından, saat 01.30 sıralarında yol trafiğe açıldı.

Süratli olduğu iddia edilen hafif ticari aracı kullanan Erkan S. ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.