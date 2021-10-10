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Otomobille gelip motosiklet çaldılar, JASAT’tan kaçamadılar

Eskişehir’de otomobil ile gelinerek motosiklet çalınması güvenlik kameralarına anbean yansırken, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Asayiş 10.10.2021, 10:58
Otomobille gelip motosiklet çaldılar, JASAT’tan kaçamadılar

Eskişehir’de otomobil ile gelinerek motosiklet çalınması güvenlik kameralarına anbean yansırken, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar’a bağlı Kaymaz Mahallesi’nde meydana gelen ‘Faili Meçhul Motosiklet Hırsızlığı’ olayının aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde otomobil ile gelen 3 kişiden ikisinin motosikleti çaldıkları güvenlik kameralarında tespit edildi. Araştırmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen hırsızlık olayı şüphelileri H.D., Ö.D., Ö.Ç. ve E.E. düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucunda H.D. isimli şüphelinin evinde çalınan motosiklet ele geçirildi. Bulunan çalıntı motosiklet Sivrihisar Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile Kaymaz’da ikamet eden sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan H.D., Ö.D., Ö.Ç. ve E.E. isimli şüpheliler, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından “Motosiklet Hırsızlığı” suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede tutuklanan şahıslar Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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