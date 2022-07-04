banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Patates üretiminde yüzde 20 artış
Patates üretiminde yüzde 20 artış
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı

Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan traktör ikiye bölünürken, kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 04.07.2022, 20:03
Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan traktör ikiye bölünürken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Ankara Karayolu ilçe çıkışı Kulu Meslek Yüksek Okulu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu’dan Konya istikametine seyir halinde olan M.M.T. (22) idaresindeki 06 CBY 733 plakalı otomobil, kavşakta Kulu istikametine dönmek üzere olan S.Ç. (67) yönetimindeki 42 AEB 779 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan F.T. (21) yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada traktör ikiye bölünürken, otomobil de hurdaya döndü. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
25°
açık