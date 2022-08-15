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Otomobille çarpışan ticari taksideki 3 kişi yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil ile çarpışan ticari taksideki 3 kişi yaralandı.

Asayiş 15.08.2022, 17:38
Otomobille çarpışan ticari taksideki 3 kişi yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil ile çarpışan ticari taksideki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 T 0352 plakalı ticari taksi ile 41 RK 777 plakalı Skoda marka otomobil ışıklarda çarpıştı. Kazada takside bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı Gölcük istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Çekici yardımıyla kazalı araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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