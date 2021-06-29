banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Avukatlar ikiye bölündü: Vasilik sona ermeli mi, ermemeli mi?
Avukatlar ikiye bölündü: Vasilik sona ermeli mi, ermemeli mi?
Yılmaz Özdil, Sedat Peker'e teşekkür etti
Yılmaz Özdil, Sedat Peker'e teşekkür etti
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde

Otomobille çarpışan taksideki yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobille çarpışan ticari taksi içinde sıkışarak yaralanan yaralı yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Asayiş 29.06.2021, 11:28
Otomobille çarpışan taksideki yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobille çarpışan ticari taksi içinde sıkışarak yaralanan yaralı yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi Yeliz ve Saylan Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki Nissan marka 41 AFA 883 cip ile 41 T 0024 Renault marka ticari taksi, iki sokağın kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari takside yolcu olarak bulunan M.Ö., araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcu M.Ö., itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansa alındı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Ö., Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
banner486
Yorumlar (0)
30°
açık
banner493