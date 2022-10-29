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Otomobille çarpışan panelvan durağa daldı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan panelvan yolcu durağına girdi. Kaza sırasında durakta kimsenin olmaması faciayı engelledi.
Asayiş 29.10.2022, 17:08
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan panelvan yolcu durağına girdi. Kaza sırasında durakta kimsenin olmaması faciayı engelledi.
Kaza, Muradiye Caddesi’nde meydana geldi. Ayhan A. idaresindeki 78 AAN 273 plakalı panelvan, yan yoldan çıkan İmdat K. idaresindeki 06 PB 721 plakalı otomobile çarparak durağa daldı. Kazada yaralanan olmazken, durakta kimsenin olmaması faciayı engelledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Maddi hasarın oluştuğu kazadaki araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.