Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki baba ile oğlu yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Gazi Mahallesi Fahri Leylak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Y. idaresindeki 42 APJ 039 plakalı otomobil ile Bahadır Ö. (43) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Bahadır Ö. ile motosiklette yolcu olarak bulunan oğlu Hasan Toprak Ö. (14) yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan oğluna ilk müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.