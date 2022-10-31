Otomobille çarpışan motosikletli metrelerce savruldu: O anlar kamerada

Ankara’da yan yoldan çıkan otomobille çarpışan motosiklet sürücü metrelerce savruldu. Motosikletlinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Pursaklar ilçesinde meydana geldi. Aydos Sokağı’ndan Yavuz Bulvarı’na çıkan bir otomobil, seyir halindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletinden fırlayan sürücü metrelerce sürüklendikten sonra başını kaldırım taşını vurdu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Bir kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

"Motosiklet sürücüsü çok sürüklendi"

Kazanın tanıklarından Hayrettin Özçelik, “Araç ara yoldan çıktı seyir halindeki motosiklete çarptı. Motosikletli başını mermere vurdu. Ardından da sağlık ve polis ekipleri geldi. Motosiklet sürücüsü çok sürüklendi. Durumunu tam olarak göremedik. Ambulans geldi hastaneye götürdü yaralıyı. Kaza sesine çıkmıştık” ifadelerine yer verdi.