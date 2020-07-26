Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE VİRAJI ALAMAYIP TERS ŞERİDE GEÇEN MOTOSİKLET, KARŞISINDAN GELEN OTOMOBİLE ÇARPIŞTI. KAZADA MOTOSİKLETİYLE BİRLİKTE YOLDA SÜRÜKLENEN SÜRÜCÜNÜN VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK OLDUĞU, HAYATİ TEHLİKESİ BULUNDUĞU BİLDİRİLDİ.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde virajı alamayıp ters şeride geçen motosiklet, karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Kazada motosikletiyle birlikte yolda sürüklenen sürücünün vücudunda çok sayıda kırık olduğu, hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.
Kaza, Manavgat-Oymapınar yolu Manavgat Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oymapınar istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Hüseyin Akkurt’un kullandığı 07 GDY 24 plakalı motosiklet, Manavgat Şelalesi yakınlarında virajı alamayarak ters şeride geçti. Bu sırada motosiklet, karşıdan gelen Gözde Ş.’nin kullandığı 07 LM 313 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosikletiyle birlikte yola savrulan kasksız sürücü Hüseyin Akkurt ağır yaralandı. Akkurt, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlenen Akkurt’un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Diğer taraftan görgü tanığı vatandaşlar, kazanın nasıl meydana geldiğini anlattılar.
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