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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ölümden döndü
SAMSUN'DA OTOMOBİLE YANDAN ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANARAK HASTANELİK OLDU.
Asayiş 15.07.2020, 20:25
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Samsun’da otomobile yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Kuşçulu Kavşağı’nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep O. (27) idaresindeki 55 AAU 089 plakalı motosiklet, Yaşar S. (59) yönetimindeki 55 BT 740 plakalı otomobilin ön kısmına yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Recep O. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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