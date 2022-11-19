Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi D100 Ankara istikametinde meydana geldi. İ.A. (51) yönetimindeki 43 FE 902 plakalı otomobil ile S.Y. (42) yönetimindeki 34 DMB 624 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Durumu gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.