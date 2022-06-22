Otomobille çarpışan motosiklet kanala uçarken çalılara takıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpışmanın ardından demir korkulukları aşan motosiklet, böğürtlen çalısına takılarak kanala uçmaktan son anda kurtuldu.

Kaza; Yukarı Pazarcı Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde Şelale Mahallesi istikametine gitmekte olan Ramazan Çolak’ın kullandığı 07 ATK 282 plakalı aracın, 4082 sokakta Şavlak istikametine gitmekte olan Batın Aydeniz’in kullandığı 07 BTN 55 plakalı motosiklet ile kanal boyunda çarpışması sonucunda meydana geldi.

Çarpışmanın şiddetiyle sulama kanalının demir korkuluklarını aşan motosiklet, böğürtlen çalısına takılarak son anda kanala uçmaktan kurtulurken, yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.