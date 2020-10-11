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Otomobille çarpışan motosiklet hurdaya döndü: 1 yaralı
OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET HURDAYA DÖNDÜ
Asayiş 11.10.2020, 00:22
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Malatya’da otomobille çarpışan motosiklet hurdaya dönerken, kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Buhara Bulvarı üzeri İstasyon Caddesi kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, A.İ. idaresindeki Tofaş marka 33 LK 088 plakalı otomobil ile B.D. yönetimindeki Yuki marka 44 ACB 149 plakalı motosiklet kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı araç sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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