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Otomobille çarpışan mobilya yüklü kamyonet yan yatıp sürüklendi: 4 yaralı

Burdur-Antalya karayolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Asayiş 02.07.2021, 09:16
Otomobille çarpışan mobilya yüklü kamyonet yan yatıp sürüklendi: 4 yaralı

Burdur-Antalya karayolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Burdur’dan Antalya yönüne giden Nazım Bahşi yönetimindeki 07 AOB 92 plakalı otomobil, Burdur-Antalya karayolu Eren Ardıç mevkiinde aynı yönde seyreden Hüseyin Aksu’nun kullandığı mobilya yüklü 20 V 1924 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet yan yatarak sürüklenirken, otomobilde yolcu olarak bulunan Ferhat Özbengi ile kamyonet sürücüsü Hüseyin Aksu, kamyonette yolcu olarak bulunan Nuray Altınkurt (45) ve Seval Karakoç (31) yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi ve Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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