banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Fener Sivas'a takıldı
Fener Sivas'a takıldı
13 goril Covid-19'a yakalandı
13 goril Covid-19'a yakalandı
Twitter’dan ‘troll’ hamlesi: Bot hesaplar ifşa edilecek
Twitter’dan ‘troll’ hamlesi: Bot hesaplar ifşa edilecek

Otomobille çarpışan hafif ticari araç bariyerin üzerinde asılı kaldı: 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, refüjdeki bariyer üzerinde asılı kaldı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 12.09.2021, 17:33
Otomobille çarpışan hafif ticari araç bariyerin üzerinde asılı kaldı: 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, refüjdeki bariyer üzerinde asılı kaldı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazanfer Bilge Bulvarı’nda seyir halinde olan Serhat S. idaresindeki 41 RY 434 plakalı Skoda marka otomobil ile Miralay Mümtaz Caddesi’nden bulvara çıkan Halil D. yönetimindeki 41 ABA 026 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç bariyerde asılı kalırken, otomobilde bulunan Serhat S. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Fenerbahçe 4 10
3. Konyaspor 4 10
4. Trabzonspor 3 9
5. Hatayspor 4 7
6. Karagümrük 4 7
7. Galatasaray 3 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Kasımpaşa 4 5
12. Antalyaspor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Bandırmaspor 4 6
8. Adanaspor 4 5
9. Ankara Keçiörengücü 3 4
10. Kocaelispor 4 4
11. Samsunspor 2 3
12. İstanbulspor 3 3
13. Boluspor 3 3
14. Balıkesirspor 2 3
15. Denizlispor 4 3
16. Menemenspor 4 3
17. Bursaspor 3 1
18. Altınordu 3 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Man City 4 9
4. Brighton 4 9
5. Tottenham 4 9
6. West Ham 4 8
7. Liverpool 3 7
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 3 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Valencia 4 10
2. Atletico Madrid 4 10
3. Athletic Bilbao 4 8
4. Real Madrid 3 7
5. Sevilla 3 7
6. Barcelona 3 7
7. Mallorca 4 7
8. Real Sociedad 3 6
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Cádiz 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0