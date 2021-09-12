Otomobille çarpışan hafif ticari araç bariyerin üzerinde asılı kaldı: 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, refüjdeki bariyer üzerinde asılı kaldı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazanfer Bilge Bulvarı’nda seyir halinde olan Serhat S. idaresindeki 41 RY 434 plakalı Skoda marka otomobil ile Miralay Mümtaz Caddesi’nden bulvara çıkan Halil D. yönetimindeki 41 ABA 026 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç bariyerde asılı kalırken, otomobilde bulunan Serhat S. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.