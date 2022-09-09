Otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 4 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki 1’i ağır 2’si çocuk 4 kişi yaralandı, annesinin kucağında sarılıp koruduğu 3 aylık bebeği şans eseri yaralanmadı.

Alanyurt’tan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Kasım D.(29) yönetimindeki 16 AC 7776 plakalı otomobil, yol kenarındaki benzin istasyonuna girmek için manevra yaptığı sırada yanında seyir halinde olan Suriye uyruklu sürücü Nureddin Elkasir(31) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü ile eşi Beyan(29) çocukları Kevser(7)

Ve Nur Eşşam(9) yaralandı. Yaralı anne kucağındaki 3 aylık Muhammed ismindeki bebeğini ise kollarıyla sararak korudu.

4 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Nur Eşşam(9)’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.