Otomobille çarpışan araç bir evin bahçesine girdi: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kaza yapan otomobillerden biri refüje çarparken, diğeri ise yol kenarındaki evin bahçesine girdi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Göksun istikametine seyir eden Ramazan B.’nin kullandığı 44 KE 795 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan Cuma B.’nin kullandığı 46 EY 158 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Cuma B.’nin kullandığı otomobil refüje çarparak dururken, Ramazan B.’nin kullandığı otomobil ise yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi. Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan Büşra B. ve Şengül B. yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.