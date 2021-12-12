Otomobille bir kadına çarpıp kaçan şüpheli ikinci kez adliyede

Eskişehir’de bir kadına otomobille çarparak ölümüne sebep olan ve gözaltına alınan sürücü, serbest bırakılmasının ardından yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Karagözler Mahallesi Ziraat Caddesi’nde 5 gün önce meydana geldi. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil cadde kenarında yürüyen 31 yaşındaki Rüveyda Çapa’ya çarptı. Kazanın ardından otomobil kayıplara karıştı. Ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Rüveyda Çapa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından araç ve sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından polis, otomobilin sürücüsü olduğunu tespit ettiği Mustafa Doğukan D. ile araçta bulunan arkadaşı Mehmet Ü.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Sürücünün arkadaşı Mehmet Ü. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, otomobilin sürücüsü Mustafa Doğukan D. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobilin sürücüsü olduğu iddia edilen Mustafa Doğukan D., sulh ceza hâkimliğince alınan serbest bırakılma kararının ardından yapılan itiraz üzerine polis ekiplerince tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.