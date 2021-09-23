banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı
SANKO ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST 2021’DE
SANKO ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST 2021’DE
2 generalin istifası kabul edildi
2 generalin istifası kabul edildi

Otomobiliyle 5 yaşındaki çocuğa çarpıp ölümüne neden olmuştu, o sürücü 1 ay sonra yakalandı

Malatya’da bir otomobilin çarptığı 5 yaşındaki bir çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olay sonrası kaçan araç sürücüsü bir ay sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 23.09.2021, 14:37
Otomobiliyle 5 yaşındaki çocuğa çarpıp ölümüne neden olmuştu, o sürücü 1 ay sonra yakalandı

Malatya’da bir otomobilin çarptığı 5 yaşındaki bir çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olay sonrası kaçan araç sürücüsü bir ay sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 15 Ağustos Pazar günü akşam 19.00 sıralarında Malatya -Elazığ Karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen plakası öğrenilmeyen bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa çarptıktan sonra durmayarak olay yerinde hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Hastanedeki tedavisinin 8’inci gününde küçük çocuk hayatını kaybederken, olayla ilgili çalışma başlatan Malatya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri 20 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından kaza sonrası kaçan aracı ve sürücüsünü tespit etti. Araç şüpheli şahsın ikametine yakın bir bölgede park halinde bulunurken, olayın şüphelisini yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler şüpheli F.Ö.’nün ise Artvin ilinde olduğunu belirledi. Şüpheli F.Ö. burada gözaltına alındıktan sonra Malatya’ya getirilerek polis merkezinde ifadeye alındı.

Şüpheli F.Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0