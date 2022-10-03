Otomobilinn çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bitlis’te Tatvan-Ahlat karayolu üzerinden karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.00 sıralarında Tatvan-Ahlat karayolunda meydana geldi. Tatvan’dan Ahlat istikametine giden U.K. yönetimindeki 11 AAR 037 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.K.’ya (57) çarptı. Yola savrulan A.K’yı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay gerine gelen sağlık ekipleri A.K’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cenazesi Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası emniyet güçleri tarafından trafiğe kapatılan yol, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yeniden açıldı.