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Otomobilinin içinde vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

Kocaeli’de bir kişi, alacak verecek meselesini konuşmak için buluştuğu şahıs tarafından otomobilinin içinde vuruldu. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralı tedavi altına alındı.

Asayiş 18.06.2022, 01:34
Otomobilinin içinde vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

Kocaeli’de bir kişi, alacak verecek meselesini konuşmak için buluştuğu şahıs tarafından otomobilinin içinde vuruldu. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralı tedavi altına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kartepe ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, B.N.Ş. (56) ve M.K., alacak verecek meselesi sebebiyle buluşarak, otomobil içinde konuşmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışmada otomobilin arka koltuğunda oturan M.K., yanında bulunan silahla B.N.Ş.’yi vurdu. M.K. olay yerinden kaçarken, B.N.Ş. ise aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne geldi. Kalçasından yaralandığı öğrenilen B.N.Ş, tedavi altına alındı. M.K. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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