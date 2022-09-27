Otomobiline gelen motosiklet cezasıyla neye uğradığını şaşırdı

Muğla’da bir motosiklet sürücüsüne ait olan trafik cezası, plakanın sisteme yanlış girilmesi sonucu Ankara’da yaşayan Özcan Ataş’ın otomobiline yazıldı. Konunun kendisiyle ilgili olmadığını belirten Ataş, yetkililerden yardım talep etti.

Olay, Muğla’nın bodrum ilçesinde meydana geldi. 06 CRT 562 plakalı motosiklet sürücüsü, motosiklet için trafiğe kapalı olan bir yola girdiği ve kasksız motosiklet kullandığı için trafik cezasına çarptırıldı. Motosiklet plakasının sisteme yanlış işlenmesi sonucu ceza, Ankara’da yaşayan Özcan Ataş’a ait 06 CRT 532 plakalı otomobile geldi. Plaka yanlışlığından kaynaklı 400 liralık trafik cezasına maruz kalan Ataş, mağdur olduğunu belirterek cezaya itiraz edeceğini kaydetti.

“Ne aracımla ne de şahıs olarak Bodrum’a gitmedim”

Muğla’nın Bodrum ilçesinde daha önce hiç bulunmadığını belirten Ataş, “Ne aracımla ne de şahıs olarak gitmedim ama bir rakam yanlışlığı yüzünden şimdi itirazla uğraşacağım. Ceza işlemi yapılan beyaz renkte bir motosiklet ama benim aracım binek araç ve hiç gitmedim. Bir rakam yanlışlığı şimdi zamanıma mal olacak. İtirazla uğraşacağım. Bu konuda daha da hassas olunabilirdi diye düşünüyorum” dedi.

“400 liralık ceza makbuzu”

Trafik kurallarına uyan bir sürücü olduğunun altını çizen Özcan Ataş, “Büyük ihtimalle uygun olmayan bir parktan dolayı olabileceğini düşündüm. Ama açıp baktığımda Bodrum olduğunu gördüm. Özellikle bir de ceza makbuzu motosiklet olunca benimle hiç alakası yok. Beni işimden, gücümden alıkoyacak, onu düşündüm ve kızdım. Daha dikkatli olunabilirdi ve bir rakam yüzünden ben bunları yaşamamış olabilirdim. Postacı gelip kapınızı çalıyor ve tebliğde bulunuyor. Güzel bir sürpriz veya çiçek getirmiyor. Gelen 400 liralık ceza makbuzu. Meblağ çok büyük olmayabilir ama bir adli olayla uğraşmak sıkıntı verici” ifadelerini kullandı.