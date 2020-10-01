Otomobilin zulasındaki eroini "Tunga" buldu

Adana’da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin gizli bölmesinde 32 kilo 850 gram eroin ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda İncirlik Park Alanında uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için uygulama başlattı. Yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Polis aramada uyuşturucu bulamadı. Bunun üzerine hassas burunlu narkotik dedektör köpeği "Tunga" devreye girdi. Tunga otomobilin alt tarafına tepki verdi. Köpeğin tepki verdiği yer açıldığında 32 kilo 850 gram eroin ele geçirildi.

Eroine el konulurken, otomobil sürücüsü Burak D. (25) gözaltına alındı.