Otomobilin yedek lastiğinden 3 kilo 467 gram esrar çıktı
BOLU’DA, JANDARMA EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA OTOMOBİLİN YEDEK LASTİĞİNİN İÇİNE GİZLEDİKLERİ 3 KİLO 450 GRAM ESRARLA YAKALANAN 2 KİŞİDEN 1’İ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.
Bolu’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda otomobilin yedek lastiğinin içine gizlenmiş 3 kilo 450 gram esrarla yakalanan 2 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Uyuşturucu madde taşıdığı iddia edilen şüpheli araç, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta bulunan 2 kişinin üst aramalarında 17 gram esrar bulundu. Şahısların hareketlerinden şüphelenen ekipler, narkotik köpekleri ile araçta detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada otomobilin bagaj kısmında bulunan yedek lastiğin içerisine gizlenmiş 3 kilo 450 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i serbest bırakılırken, diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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