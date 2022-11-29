Otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş’ta otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Bulvarda seyir halindeki C.A. (24) idaresindeki 46 KJ 813 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 25 yaşındaki Yunus Emre Kurt’a çarpmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırmış, yapılan müdahalelere rağmen ağır yaralanan Yunus Emre Kurt hayatını kaybetmişti.

Kazanın meydana geldiği anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kişinin yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve seyir halindeki otomobilin yaylardan birine çarptığı görüldü.