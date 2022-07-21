banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Pazarın ateşi düştü
Pazarın ateşi düştü
İtalya Başbakanı Draghi istifasını sundu
İtalya Başbakanı Draghi istifasını sundu
Benzin ve motorinde güncel fiyatlar
Benzin ve motorinde güncel fiyatlar
Ucuz konut için uydu kentler kurulmalı
Ucuz konut için uydu kentler kurulmalı

Otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı

Eskişehir’de bir otomobilin yayaya çarptığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Asayiş 21.07.2022, 12:42
Otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı

Eskişehir’de bir otomobilin yayaya çarptığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı haziran ayı trafik kazası görüntüleri paylaşıldı. Bu çerçevede Eskişehir’de kaydedilen trafik kazası ise Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, karşı şeride doğru yere düşerek yaralandı. Olayın gerçekleştiği anlar ise KGYS kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralı şahsın sağlık durumu ise bilinmiyor.

Yorumlar (0)
26°
açık