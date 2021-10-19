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Otomobilin yayaya çarpıp havaya savurduğu anlar kamerada: 1 ölü

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Otomobilin çarpması sonucu yayanın havaya savrulduğu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 19.10.2021, 11:07
Otomobilin yayaya çarpıp havaya savurduğu anlar kamerada: 1 ölü

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Otomobilin çarpması sonucu yayanın havaya savrulduğu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza dün gece, Manavgat- Alanya D 400 karayolu Okurcalar mevkiinde, Boztepe köyü kavşağında meydana geldi. Alanya istikametine seyir halindeki 07 KF 912 plakalı otomobil Boztepe kavşağındaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Bekir Ülker’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan Ülker, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Ülker’in cenazesi morga kaldırıldı. Ülker’in bir otelde çalıştığı mesaisini bitirdikten sonra kaldığı lojmana döndüğü öğrenildi. Bekir Ülker’in, yaya geçidinden kırmızıda geçtiği ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

“Kaza kamerada”

Öte yandan kazanı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde yayanın bir süre beklediği, yoldan geçmek isterken otomobilin çarptığı ve metrelerce savrulduğu anlar yer aldı.

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