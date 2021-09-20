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Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Elazığ’da seyir halindeki otomobilin bagajı üzerine oturarak giden genç yürekleri ağza getirdi.

Asayiş 20.09.2021, 20:49
Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Elazığ’da seyir halindeki otomobilin bagajı üzerine oturarak giden genç yürekleri ağza getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Vali Fahri Bey Caddesi’nde seyir halindeki 31 PH 505 plakalı otomobilin bagajı üzerinde bir gencin yolculuk yaptığını görenler şaşkınlık yaşadı. Tehlikeli yolculuk başka bir otomobilin araç kamerasına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir süre trafikte ilerleyen otomobil, ardından Kültür Park’ın önüne park etti. Bagaja oturarak ilerleyen genç kendisini çekenlere el sallarken, vurdumduymaz hareketi pes dedirtti.

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