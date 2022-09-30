Otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada bir çocuk hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Düziçi ilçesi Yeşildere köyü Ağalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Hüseyin Torun idaresindeki 80 FH 202 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada aynı aileden Hacı Hüseyin Torun (38), Erhan Torun (11), Gülay Torun (8), Duygu Torun (5), Can Torun (1), Ramazan Torun (13) ve Zeynep Torun (36) yaralandı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Ramazan Torun doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.