Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Niğde’de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 35 yaşındaki şahıs hayatını kaybederken feci kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Niğde-Kayseri Karayolu Aktaş mevkisinde meydana geldi. Enver G. yönetimindeki 06 TZF 88 plakalı otomobil, önünde ilerleyen C.D. kontrolündeki 51 ET 118 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Gülşen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde süratli olan otomobil, sağ şeritten seyir halindeki tıra arkadan çarptığı görülüyor.