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Otomobilin takla atması sonucu 6 gencin yaralandığı kaza kamerada
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yön tabelasına çarpan otomobilin takla atması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Asayiş 09.09.2022, 13:26
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yön tabelasına çarpan otomobilin takla atması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Kaza, gece yarısı Camiatik Mahallesi D - 110 Karayolu üzeri Deveci Mahallesi ayrımında meydana geldi. Keşan’dan Süleymanpaşa istikametine seyreden Nurican K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarparak takla attı.
Kazada sürücü Nurican K. ve araçta yolcu olarak bulunan Alper Ö., Deniz E., Ebru K., Sinan E. ve Emirhan Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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