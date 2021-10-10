Otomobilin şarampole uçtuğu anlar kamerada

Sivas’ta hızla giden otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen tıra çarpmamak için direksiyonu kırınca araç şarampole uçtu. 4 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkiindeki bir dinlenme tesisi otoparkında meydana geldi. İddialara göre ismi öğrenilemeyen 34 PN 2030 plakalı Renault marka aracın sürücüsü hızla dinlenme tesisinin otoparkına girdi. O sırada karşı yönden gelen bir tıra çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı otomobil şarampole uçtu. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.