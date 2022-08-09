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Otomobilin refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpması kamerada

Gaziantep’te otomobilin refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpıp devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 09.08.2022, 18:40
Otomobilin refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpması kamerada

Gaziantep’te otomobilin refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpıp devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde caddede hızla ilerleyen 27 AIH 150 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Kazada sürücü M.U. yaralanırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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