Otomobilin pat pata çarpma anı güvenlik kamerasında

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobilin pat pat olarak bilinen tarım aracına çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Ketenciler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 TL 752 plakalı otomobil, önünde seyreden halk arasında patpat olarak bilinen tarım aracına çarptı. Çarpışma sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden pat pat takla attı. Kazada pat patta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.

Kaza anı kamerada

Kaza anı köyde bulunan tavuk çiftliğinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda seyir halinde olan pat patın arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu devrildiği görülüyor.