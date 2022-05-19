Otomobilin motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Arnavutköy’de lüks bir otomobilin motoruna sıkışan kedi, itfaiye erlerinin saatler süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Lüks bir aracın motor kısmına sıkışan kedi, araç sahibinin fark edip itfaiyeyi araması sonucunda saatler süren çalışma ile kurtarıldı. Kedinin kurtarılma anı ve itfaiye ekiplerinin uğraşları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.