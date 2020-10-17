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Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

OTOMOBİLİN MOTOR KISMINA SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI

Asayiş 17.10.2020, 12:38
Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

Şanlıurfa’da otomobilin motoruna sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesindeki 11 Nisan Fuar Caddesi’nde yaşandı. Park halinde bulunan bir otomobilden kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, hayvanın bulunduğu yeri tespit ederek kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobilin kaput kapağını açan ekipler, kediyi kurtarmaya çalıştı. Kedinin motorun altı kısmında sıkışması üzerine ekipler, otomobilin altına girerek yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kediyi bulunduğu yerden kurtararak tekrar doğaya bıraktı.

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