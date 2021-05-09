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Otomobilin ezdiği minik Mustafa ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada geri manevra yapan otomobilin altında kalan 3 yaşındaki Mustafa ağır yaralandı.

Asayiş 09.05.2021, 15:38
Otomobilin ezdiği minik Mustafa ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada geri manevra yapan otomobilin altında kalan 3 yaşındaki Mustafa ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiinde meydana geldi.

Sürücü Osman Ergün yönetimindeki 41 AFG 649 plakalı otomobil, 1134. Sokakta geri manevra yaptığı sırada sokakta oynayan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Mustafa E.’ye çarpıp üzerinden geçti. Fark etmeyerek üzerinden geçtiği çocuğun ağlama seslerini duyan sürücü koşarak yanına gitti. Sürücü, aracın altındaki çocuğu kucaklayarak aracıyla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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