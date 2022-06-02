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Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Büyükçekmece’de otomobilin durağa dalması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza, bir otobüsün kamerasına yansıdı. Görüntüde, aracın süratle durağa daldığı ve sürüklendiği görüldü.

Asayiş 02.06.2022, 11:28
Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Büyükçekmece’de otomobilin durağa dalması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza, bir otobüsün kamerasına yansıdı. Görüntüde, aracın süratle durağa daldığı ve sürüklendiği görüldü.

E-5 karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada, 30 yaşındaki S.T. idaresindeki 09 HK 225 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İETT otobüs durağına dalmıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Otomobilin durağa girdiği anlar saniye saniye bir otobüsün kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın süratle durağa daldığı ve sürüklendiği görülüyor.

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