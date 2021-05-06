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Otomobilin, Covid temaslısı taşıyan ambulansa çarpma anı

Elazığ’da Korona virüs (Covid-19) temaslısının naklini yapan ambulansa otomobilin çarptığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza anı mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 06.05.2021, 11:52
Otomobilin, Covid temaslısı taşıyan ambulansa çarpma anı

Elazığ’da Korona virüs (Covid-19) temaslısının naklini yapan ambulansa otomobilin çarptığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza anı mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün merkeze bağlı Akpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı Eski Hal kavşağında meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nden Covid-19 temaslısı taşıyan 23 BT 392 plakalı ambulans ile R.B idaresindeki 23 ABN 803 Citroen celysee marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazada ambulansla sevki yapılan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anları da Mobese kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ambulansın kavşakta trafik ışıklarından geçmesiyle birlikte dönüşe yapan otomobilin çarpma anları yer aldı.
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