Denizli’nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı yayalar araçların arasında sıkışıp kaldı. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Vatan Bulvarı üzerinde yaya olarak yürüyen 38 yaşındaki Ramazan O. ile arkadaşı 32 yaşındaki Erol E., arkalarından gelen 20 ACG 394 plakalı otomobilin sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle neye uğradıklarını şaşırdı. Kontrolden çıkan otomobil yaya olarak yürüyen iki arkadaşa arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce havaya fırlayan iki arkadaş daha sonra iki araç arasında sıkışıp kaldı. Zar zor kendilerini iki araç arasından kurtaran Ramazan O., belinden, Erol E.’nin ise ayağından yaralandı. Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsü kadın ne yapacağını şaşırdı. Çevredekilerin müdahalesi ile olay yerine hemen sağlık ekipleri çağırıldı. Sağlık ekipleri kaza sonrası yaralanan iki gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan incelemede Ramazan O.’nun belinde kırık, Erol E.’nin ise ayağında ezik oluştuğu belirtildi.

Yaşanan kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.