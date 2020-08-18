Son Dakika
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN YAYA OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 18.08.2020, 01:03
4
Konya’nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Mehmet Akif Mahallesi Hastane Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. idaresindeki 42 AFL 089 plakalı Ford marka otomobil, hastane istikametinden şehir merkezine doğru gittiği sırada yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya Hanife S’ye çarptı. Kazada Hanife S. ağır yaralandı. Kazaya karışan otomobilin hemen arkasından gelen ambulanstaki sağlık görevlileri kazazedeye hemen müdahale etti. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Hanife S, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
27°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ağustos 2020
|İmsak
|04:34
|Güneş
|06:10
|Öğle
|13:13
|İkindi
|17:01
|Akşam
|20:06
|Yatsı
|21:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25