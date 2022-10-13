Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, feci kaza saniye saniye kaydedildi

Gaziantep’te yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandıktan sonra kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi 26. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Settar Özkülekçi’ye (53) otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yere düşen talihsiz adam ağır yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan bir çocuk babası Özkülekçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özkülekçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Feci kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Küsget Sanayi Sitesi’nde esnaf olduğu öğrenilen Özkülekçi’ye otomobilin çarpma anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, bir araçtan indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Özkülekçi’nin, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklediği feci kaza anları yer aldı. Bölgede benzer kazaların sürekli yaşandığını belirten vatandaşlar, yolda önlem alınmasını istedi. Hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedeninin, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.