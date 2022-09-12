Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Sadık Ahmet Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Yolu Köprülü Kavşağından Otogar istikametine seyir halinde olan M.K. idaresindeki 34 BJF 339 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Saime Durmaz’a çarptı. Ağır yaralanan Saime Durmaz ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü M.K. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.