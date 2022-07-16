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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Rize’de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Asayiş 16.07.2022, 20:01
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Rize’de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Rize’nin Çayeli ilçesi sahil otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çayeli istikametinden Rize Merkez istikametine gitmekte olan M.A. idaresindeki 61 DV 408 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 85 yaşındaki Salih Çorapçı’ya çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede otomobilin çarptığı Çorapçı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yerine gelen cenaze nakil aracı tarafından Çorapçı’nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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