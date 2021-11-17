Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli’de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, otomobilin ön camına giren ve ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kartepe ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.G. idaresindeki 34 TT 2349 plakalı Peugeot marka otomobil, seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya Heygan Güler, otomobilin camından içeri fırlayarak yaralandı. Otomobilin yolcu koltuğunda bulunan M.G. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybettiği öğrenilen Heygan Güler’in cenazesi, ikindi namazına müteakiben Acısu Mezarlığına defnedilecek.