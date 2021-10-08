Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Samsun’da yolun karşısına geçmekte olan kadın yaya, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi otogar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan M.Y. idaresindeki 55 AGB 580 plakalı otomobil, otogardan çıkarak yolun karşısına geçmekte olan Hatice K.’ye (30) çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya Hatice K. bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.