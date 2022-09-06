Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı şahıs ağır yaralandı.

Kaza, Malatya-Ankara karayolu sanayi alt geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 44 AV 700 plakalı Peugeot marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ç.T.’ye (53) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolan savrulan şahıs ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.