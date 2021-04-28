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Otomobilin çarptığı yaşlı adama vatandaşlar müdahale etti

Şanlıurfa’da otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsünün kendilerine ait olmayan yoldan gitmesi kazaya neden oldu. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu.

Asayiş 28.04.2021, 11:29
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Otomobilin çarptığı yaşlı adama vatandaşlar müdahale etti

Şanlıurfa’da otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsünün kendilerine ait olmayan yoldan gitmesi kazaya neden oldu. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre Halil Y.’nin kullandığı 63 ACN 421 plakalı otomobil ile sadece şehir içi otobüslerinin kullanımına açık olan yoldan ilerlerken yaya geçidinden geçmeye çalışan Halil B.’nin (68) kullandığı 63 KV 799 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenler yerde yatan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansın gelmesini bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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