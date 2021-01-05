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Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.
Asayiş 05.01.2021, 12:08
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Zemzem Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre A. idaresindeki 48 VK 074 Honda marka otomobil, işlettiği saatçi tamirhanesine giden Münir Özkan’a (68) yolun karşısına geçmek isterken çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan Özkan’ı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Münir Özkan, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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