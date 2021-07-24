banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
1 milyon kişi öldü, zarar 440 milyar euro!
1 milyon kişi öldü, zarar 440 milyar euro!
İthalat vergilerinde yeni dönem
İthalat vergilerinde yeni dönem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bayramlık tişörtü' ile ne mesaj vermek istedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bayramlık tişörtü' ile ne mesaj vermek istedi?
Bakan Koca'dan aşı mesajı
Bakan Koca'dan aşı mesajı

Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yolda yaya şekilde yürüyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli Topraktepe köyü yolunda meydana geldi. Köy yolunda yaya şekilde yürüyen 81 yaşındaki Hacı Ahmet Yozcu henüz sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kanlar içerisinde yerde kalan yaşlı adam ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hacı Ahmet Yozcu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asayiş 24.07.2021, 00:41
Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
banner502
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yolda yaya şekilde yürüyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli Topraktepe köyü yolunda meydana geldi. Köy yolunda yaya şekilde yürüyen 81 yaşındaki Hacı Ahmet Yozcu henüz sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kanlar içerisinde yerde kalan yaşlı adam ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hacı Ahmet Yozcu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yorumlar (0)
25°
parçalı bulutlu
banner501